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На Закарпатті ДТП з евакуатором: серед загиблих поліцейський і прикордонник (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 жовтня, 21:57
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Евакуатор в момент аварії якраз чіпляв машину, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці потрапила в ДТП
На місці аварії автомобіль Renault загорівся
На місці аварії автомобіль Renault загорівся / Фото: Колаж: Сьогодні

В смертельному ДТП з евакуатором в Закарпатській області загинули чотири людини. Серед них 21-річний поліцейський і прикордонник.

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі області в Facebook.

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НП подія сталася в селі Великі Лучки Мукачівського району.

"Водій автомобіля "Renault"зіткнувся з евакуатором, який в той момент саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці потрапила в ДТП – в’їхала на узбіччі в електроопору", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські оформляють ДТП
Поліцейські оформляють ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

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Відразу після зіткнення автомобіль Renault загорівся. Загинули всі чотири людини, що знаходилися в палаючій легковику.

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"Керував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, його пасажирами були військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі мешканці міста Чоп. Численні травми отримав і 44-річний водій евакуатора", – додали в поліції.

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У МВС України пізніше назвали ім'я загиблого поліцейського.

"Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді загинув патрульний управління патрульної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції Ігор Марчишак. До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік", – йдеться в повідомленні.

Лейтенант поліції Ігор Марчишак
Лейтенант поліції Ігор Марчишак / Фото: Пресс-служба МВД

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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