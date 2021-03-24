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Небо чорне від диму: на Закарпатті палають відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)

24 березня, 16:55

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На місці працюють понад 30 рятувальників

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в селі Теребля Тячівського району. Там горять відразу кілька багатоповерхових житлових будинків.

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Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області.

Зазначається, що загоряння почалося близько 15:00 у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК "Солотвинський".

Гасити пожежу приїхали підрозділи з кількох довколишніх містечок. Зараз на місці працюють понад 30 рятувальників і шість одиниць техніки.

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Орієнтовна площа загоряння становить 1200 кв. м. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також у Мережі пишуть, що це комплекс, який будували для переселенців з Солотвина за 120 000 000 гривен.

Нагадаємо, раніше в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

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Крім того, у Кропивницькому в пожежі загинула чотирирічна дівчинка.

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Закарпаття рятувальники багатоповерхівка пожежа
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