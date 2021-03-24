Небо чорне від диму: на Закарпатті палають відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в селі Теребля Тячівського району. Там горять відразу кілька багатоповерхових житлових будинків.
Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області.
Зазначається, що загоряння почалося близько 15:00 у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК "Солотвинський".
Гасити пожежу приїхали підрозділи з кількох довколишніх містечок. Зараз на місці працюють понад 30 рятувальників і шість одиниць техніки.
Орієнтовна площа загоряння становить 1200 кв. м. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Також у Мережі пишуть, що це комплекс, який будували для переселенців з Солотвина за 120 000 000 гривен.
Нагадаємо, раніше в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці.
Крім того, у Кропивницькому в пожежі загинула чотирирічна дівчинка.
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