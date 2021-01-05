На Закарпатті чоловік закликав у соцмережах до відокремлення області від України

Йому загрожує п'ять років в'язниці з конфіскацією майна

На Закарпатті місцевий житель закликав підтримати відділення області від України.

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Як повідомляє прес-служба СБУ, чоловік створював акаунти в соціальних мережах і розміщував агітаційні матеріали.

Кіберексперти Служби безпеки викрили неправомірні дії жителя міста Берегово.

Згідно з результатами лінгвістичної експертизи СБУ, в текстах, які чоловік поширював в інтернеті, були заклики до порушення територіальної цілісності України.

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Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

За це йому загрожує п'ять років в'язниці з конфіскацією майна.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України викрили підпільне виробництво, яке виготовляло та збувало спецтехніку для прослуховування мобільних телефонів.

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