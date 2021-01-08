На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканки

У Закарпатській області правоохоронці затримали жителя селища міського типу Буштино, причетного до навмисного вбивства малолітніх дітей своєї співмешканки.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 30-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав сварку зі своєю співмешканкою в одному з місцевих розважальних закладів. Разом з жінкою було двоє її малолітніх дітей – 9-річна дочка і дворічний син.
В ході конфлікту чоловік завдав жінці і дітям тілесних ушкоджень. Від отриманих травм діти померли на місці події. З важкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена і сама 35-річна мати дітей.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки.
Поліцейські будуть клопотати в суді про безальтернативне взяття підозрюваного під варту. За скоєне затриманому загрожує довічне ув'язнення.
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