На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканки

Трагедія сталася в одному з місцевих розважальних закладів

У Закарпатській області правоохоронці затримали жителя селища міського типу Буштино, причетного до навмисного вбивства малолітніх дітей своєї співмешканки.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 30-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав сварку зі своєю співмешканкою в одному з місцевих розважальних закладів. Разом з жінкою було двоє її малолітніх дітей – 9-річна дочка і дворічний син.

В ході конфлікту чоловік завдав жінці і дітям тілесних ушкоджень. Від отриманих травм діти померли на місці події. З важкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена ​​і сама 35-річна мати дітей.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки.

Поліцейські будуть клопотати в суді про безальтернативне взяття підозрюваного під варту. За скоєне затриманому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що житель Києва вбив співмешканку через ревнощі.

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