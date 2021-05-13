На Закарпатті почали оживати бджоли, яких перевозили "Укрпоштою" (відео)

Пасічники пояснили, що комахи були в стані пригнічення через брак повітря, а коли воно надходить – бджоли "воскресають"

/ Фото: Укрпошта

В "Укрпошті" повідомили, що в 118 ящиках з 300 ожили бджоли, яких перевозили у вантажівці в Закарпатській області. Їх повертають власникам.

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Про це повідомляє пресслужба.

"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, ймовірно, перебували в стані пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", – йдеться в повідомленні.

У Союзі пасічників України пояснили, що дійсно бджоли можуть впасти в стан пригнічення через брак свіжого повітря. Коли ж воно надходить – комахи оживають.

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"Працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджільництва. Бджолярі перед відправкою повинні переконатися, що умови упаковки і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл... "Укрпошта" не спеціалізується на доставці бджіл – ящики з бджолами перевозяться в тих же машинах, що й інші відправлення", – пояснили в пресслужбі поштового оператора.

Нагадаємо, що 8 мільйонів бджіл відправили з Іршави та Виноградова. Через кілька годин, через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всі 8 мільйонів комах загинули. Зараз же виявилося, що частина бджіл все-таки жива.

Раніше ми писали, як на Київщині бджолярі масово винищували птахів.