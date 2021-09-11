На Закарпатті патрульні стежать за громадським порядком на електросамокатах (фото)

Електротранспорт пофарбували в кольори українського прапора – синій і жовтий

На Закарпатті патрульні отримали два електросамоката / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області патрульні патрулювали свої райони на електросамокатах. Відповідні фото оприлюднив начальник патрульної поліції Закарпатської області Юрій Марценишин.

"Вперше в Україні патруль на електросамокатах. Деталі згодом", – йдеться в повідомленні.

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Фото: facebook.com/Marctsenyshyn

"У патрульної поліції Закарпатської області дійсно з'явилися службові електросамокати. Дві одиниці. Підкреслюємо, що ми – єдині, хто буде патрулювати на такому транспорті", – повідомили "Сьогодні" в пресслужбі патрульної поліції у Закарпатській області.





Фото: facebook.com/Marctsenyshyn

На фото у патрульних дійсно електросамокати. Вони пофарбовані в кольори українського прапора – синій і жовтий, а зверху нанесли напис "Патрульна поліція Закарпаття".

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Фото: facebook.com/Marctsenyshyn

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