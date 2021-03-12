На Закарпатті зійшла лавина (фото)

У Міжгірському районі Закарпатської області в урочище Сухар, що на території Національного природного парку "Синевир", зійшла лавина.
"Працівники установи зафіксували на фото лавину. Зараз в межах парку склалися такі погодні умови, за яких підніматися в гори надзвичайно небезпечно. Закликаємо туристів не ризикувати, а милуватися красою природи у безпечних місцях", – повідомили на сторінці парку в Facebook.
Раніше ми повідомляли, що у Карпатах на горі Плай зійшла лавина. Лінія відриву лавини з гори зафіксована на висоті 1270 м.
Також нагадаємо, сніжна лавина на трасі "Київ – Чоп" виявилася фейком. Як пояснили в Управлінні ДСНС Закарпаття, відео сходження було знято в Швейцарії.
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