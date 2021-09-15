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На Закарпатті троє підлітків згвалтували дівчинку. Як їх покарають

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
15 вересня, 14:40
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У поліцію поскаржилася бабуся постраждалої дитини, правоохоронці вже знайшли головних підозрюваних
На Закарпатті трьох підлітків покарають за згвалтування. Колаж "Сьогодні"
На Закарпатті трьох підлітків покарають за згвалтування. Колаж "Сьогодні"

У Закарпатській області троє підлітків віком 14 і 15 років згвалтували 14-річну дівчинку. Тепер хлопцям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатській області.

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За даними правоохоронців, до них звернулася бабуся постраждалої і розповіла, що троє хлопців згвалтували її 14-річну онуку.

Поліцейські з'ясували, що до цього причетні двоє 15-річних і один 14-річний хлопці. Їм вже повідомили про підозру. Правоохоронці почали кримінальне провадження, за згвалтування юнакам "світить" до 12 років в'язниці.

Постраждалій зараз надають необхідну допомогу.

Жорстокість дітей в Україні

згідно дослідженню ЮНІСЕФ:

  • 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;
  • 24% дітей стали жертвами булінгу;
  • 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;
  • 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;
  • більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти.

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