На Закарпатті троє підлітків згвалтували дівчинку. Як їх покарають

У Закарпатській області троє підлітків віком 14 і 15 років згвалтували 14-річну дівчинку. Тепер хлопцям загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатській області.
За даними правоохоронців, до них звернулася бабуся постраждалої і розповіла, що троє хлопців згвалтували її 14-річну онуку.
Поліцейські з'ясували, що до цього причетні двоє 15-річних і один 14-річний хлопці. Їм вже повідомили про підозру. Правоохоронці почали кримінальне провадження, за згвалтування юнакам "світить" до 12 років в'язниці.
Постраждалій зараз надають необхідну допомогу.
Жорстокість дітей в Україні
згідно дослідженню ЮНІСЕФ:
- 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;
- 24% дітей стали жертвами булінгу;
- 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;
- 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;
- більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти.
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