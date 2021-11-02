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На Закарпатті у 12-річної дівчинки виявили поліомієліт: у неї паралізувало ногу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
2 листопада, 17:18
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У її сім'ї троє дітей. Цей діагноз у інших не підтвердився
Поліоміеліт знайшли на Закарпатті у дівчинки. Фото: колаж «Сьогодні»
Поліоміеліт знайшли на Закарпатті у дівчинки. Фото: колаж «Сьогодні»

У Закарпатській області у 12-річної дівчинки підтвердили поліомієліт.Дитину госпіталізували до лікарні та у неї паралізувало ногу.

Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова. "Суспільне".

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Подробиці

Поліомієліт виявили у 12-річної дівчинки із Тячівського району. Її госпіталізували у неврологічне відділення обласної інфекційної лікарні.

Як стало відомо, через хворобу у дитини паралізувало ногу.

У сім'ї дівчинки троє дітей

Медики повідомили, що у сім'ї, де захворіла дівчинка, виховують трьох дітей. Вони невакциновані від поліомієліту.

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До речі, до медиків звернулися лише стосовно 12-річної дівчинки. Сусіди та однокласники дитини були обстежені та діагноз у них не підтвердили.

В Україні нові випадки поліомієліту
В Україні нові випадки поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

Що то за хвороба?

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найсприйнятливіші до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років.

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Поліомієліт може спричинити параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Ліків від хвороби не існує, рятує лише вакцинація.

Симптоми:

  • Жодних характерних симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.
  • Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль у животі та горлі, нудота та блювання – протягом кількох днів може виявлятися один або декілька з них.
  • Рухові розлади – сильний біль у уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.

Як відбувається вакцинація від поліомієліту?

Вакцинувати від поліомієліту потрібно від народження малюка. Щеплення обов'язково необхідно проводити комплексно, не пропускаючи жодного:

  • 1 доза – 2 місяці життя дитини,
  • 2 доза – 4 місяці,
  • 3 доза – 6 місяців,
  • 4 доза – 18 місяців,
  • 5 доза – 6 років,
  • 6 доза – 14 років.

Слід пам'ятати: поліомієліт невиліковний, але його можна попередити за допомогою вакцинації.

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