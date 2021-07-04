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На Закарпатті "Укрзалізниця" демонтує легендарну Боржавську вузькоколійку (фото)

4 липня 2021 19:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Фото: портал "Mukachevo.net"

Фото: портал "Mukachevo.net"

У Закарпатській області "Укрзалізниця" планує розібрати ділянку Іршава-Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.

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Відповідний лист опублікувала Білківська сільська рада, передає Mukachevo.net.

Документ датований 24 червня, його підписав начальник ВП "Хустської дистанції колії" Михайло Гафинець. У ньому йдеться про демонтаж частини дільниці з 1 липня.

Фото: Білківська сільська рада

Фото: Білківська сільська рада

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Виявилось, що цю ділянку колії уряд списав. В листі Хустська дистанція колії посилається на розпорядження Кабміну № 613-р від 9 червня 2021 р.

Фото: Білківська сільська рада

Фото: Білківська сільська рада

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Фото: Білківська сільська рада

Фото: Білківська сільська рада

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Нагадаємо, що Боржавська вузькоколійна залізниця введена в експлуатацію 23 грудня 1908 року. Вона простяглася областю на 123 кілометри. У народі її називають Анця Кушницька. Її ширина лише 750 мм. Поїзд може по ній їхати на швидкості не більше 15 км на годину.

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Проте, мандруючи Боржавською вузькоколійкою можна побачити незабутні краєвиди, а минулої осені тут розпочали зйомки фільму про унікальні вузькоколійки.

Раніше ми повідомляли, що пасажири "Укрзалізниці" (УЗ) отримали можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток в касі.

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