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На Закарпатті в кар'єрі знайшли мертвим військового, який зник два тижні тому

30 червня 2021 11:04

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Хлопця з Рівненської області шукали п'ять днів, про його зникнення заявили родичі майже через два тижні з моменту зникнення

В Ужгороді виявили в кар'єрі труп військовослужбовця, який пішов з військової частини 10 червня і пропав безвісти.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Єлизавета Герасим'юк, правоохоронці з'ясували, що загиблий з Рівненської області, а на Закарпатті проходив армійську службу. Родичі заявили про його зникнення майже через два тижні.

До пошуків військового були залучені поліцейські, кінологи, бійці Національної гвардії і рятувальники.

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Протягом п'яти діб вони обстежили прилеглі до міста території, ринки, вокзали і громадські заклади області, а також перевіряли записи з камер відеоспостереження. Після цього тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар'єру в мікрорайоні обласного центру.

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Тіло загиблого правоохоронці передали на судово-медичну експертизу, щоб визначити причину його смерті.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Встановлюються всі обставини трагедії, триває розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в річці знайшли тіло військовослужбовця.

Також нагадаємо, у Харківській області на території військової частини в місті Лозова було виявлено тіло 23-річного солдата з перерізаним горлом.

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