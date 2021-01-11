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На заході України зафіксували новий землетрус

11 січня, 09:37

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негативних наслідків не спостерігається

У Львівській області стався землетрус.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, 10 січня о 13:13 в районі села Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків

Рятувальники додали, що землетрус такої потужності людиною на поверхні не відчувається.

Крім того, в ДСНС позначили коливання землі як "некласифіковану подію, щодо якої проводяться заходи".

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Нагадаємо, раніше на Закарпатті стався землетрус. Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра. З населених пунктів інформація не надходила.

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Новини "Сьогодні" писали, що сильний землетрус стався в Хорватії 28 грудня, ще більш руйнівні підземні поштовхи тривали 29 і 30 грудня. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Зруйновано і пошкоджено понад 13 тис. об'єктів.

30 грудня 2020 року Зеленський висловив співчуття хорватському народу у зв'язку з землетрусом, в результаті якого загинули люди.

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землетрус Львів Львівська область Західна Україна
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