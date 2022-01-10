"Почав принижувати": стало відомо, чому у Львові чоловіка вигнали з караоке

Відвідувач поводився агресивно і почав некоректно висловлюватися

У Львові спалахнув скандал через мову / Колаж: Сьогодні

У Львові місцевий житель Юрій заявив, що його вигнали із нічного клубу за проукраїнську позицію.Однак у закладі стверджують, що чоловік поводився некоректно та агресивно.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив юристконсульт клубу Split Володимир Захарчук.

Реклама

Деталі

"Наш клуб складається з кількох підрозділів: ресторан, нічний клуб та караоке. Щодо ресторану та нічного клубу, то, на виконання мораторію на використання російськомовного контенту, ми не використовуємо відповідних пісень. Звучать українські, англомовні. Щодо караоке, то у мене немає законних підстав відмовити відвідувачу. Немає законодавчого обмеження", – розповів юристконсульт клубу Спліт Володимир Захарчук.

Юрій почав робити зауваження білорусу, який співав російськомовну пісню.

"Зауваження звучали далеко не в м'якій формі. Білорус показав свою толерантність, пізніше заспівав пісню англійською. У свою чергу, у Юрія було змінено свідомість у результаті чогось. Він почав виривати мікрофон, кричати. Почав принижувати дружину цього білоруса. Після цього наш працівник запропонував йому покинути клуб", – додав Володимир Захарчук.

Деталі скандалу

За словами Юрія, він прийшов у нічний клуб Split, де у караоке співали російськомовні пісні. Львів'янин обурився цим і нагадав, що Росія – країна-окупант. Після цього до нього підійшли охоронці та пригрозили вигнати, якщо він продовжить робити такі "політичні заяви".

Також читайте: