Поглумився над військовими: у Львівській області знищили 60 хрестів воїнів-інтернаціоналістів

У місті Стрий Львівської області 20-річний хлопець знищив 60 хрестіна могилах Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії.
Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.
Що трапилося
На кладовищі в місті Стрий обвинувачений зруйнував близько 60 хрестів на місцях поховання воїнів-інтернаціоналістів – Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії.
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Хлопець був під дією наркотиків. Зруйнувавши хрести він завдав матеріальної шкоди на загальну суму понад 1 млн грн.
Покарання
Тепер 20-річного жителя міста Стрий судитимуть (ч.4 ст.297 КК України). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
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