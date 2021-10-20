Поглумився над військовими: у Львівській області знищили 60 хрестів воїнів-інтернаціоналістів

Прокуратура звинувачує в скоєному 20-річного жителя міста Стрий

Хлопець знищив 60 хрестів / Колаж "Сьогодні"

У місті Стрий Львівської області 20-річний хлопець знищив 60 хрестіна могилах Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії.

Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

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Що трапилося

На кладовищі в місті Стрий обвинувачений зруйнував близько 60 хрестів на місцях поховання воїнів-інтернаціоналістів – Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії.

Хлопець був під дією наркотиків. Зруйнувавши хрести він завдав матеріальної шкоди на загальну суму понад 1 млн грн.

Покарання

Тепер 20-річного жителя міста Стрий судитимуть (ч.4 ст.297 КК України). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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