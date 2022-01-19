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Завдав 20 ударів ножем: під Тернополем чоловік жорстоко вбив молоду дівчину

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 02:37
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Вбивцю засудили до довічного ув'язнення
Померлій було лише 18 років/Колаж: "Сьогодні"
Померлій було лише 18 років/Колаж: "Сьогодні"

У Тернопільській області 34-річний чоловік жорстоко вбив 18-річну дівчину. Його засудили до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє Нацполіція в Тернопільській області.

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Як сталася трагедія?

Вбивство сталося в ніч на 14 вересня 2019 року в селі Воля Теребовлянського району. Жертва злочину протягом декількох років зустрічалася зі своїм 34-річним вбивцею. Згодом дівчина поїхала вчитися в Тернопіль і вони перестали спілкуватися.

13 вересня жителька Теребовлянщини приїхала в район на свято разом з друзями. У момент, коли юнаки відійшли від дівчат, до потерпілої підбіг колишній. Він з криками вдарив дівчину кулаком по обличчю, а потім, витягнувши ніж, почав завдавати удари. За дівчину вступився один з друзів. Його також нападник поранив. Залишивши скривавлену жертву на землі, вбивця втік та переховувався у лісі, неподалік власного помешкання. Потерпіла померла дорогою до лікарні. Вже згодом судові експерти нарахували на її тілі 20 ножових ран і 4 порізи.

Судовий процес

У Теребовлянському районному суді чоловік категорично заперечував свою провину та подав апеляцію попросивши колегію суддів перекваліфікувати його дії з умисного вбивства з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК) на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК), адже максимальний термін ув’язнення за цією статтею передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Відхилив касаційну скаргу вбивці й Верховний суд України. Вирок залишився незмінним — довічне ув'язнення.

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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Голос Голос
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