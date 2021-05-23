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Напилися до непритомності – в Івано-Франківську госпіталізували дітей

23 травня, 22:38

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Своїх однолітків на території недобудованого дитячого садка знайшли інші місцеві діти

Діти отруїлися алкоголем. фото Суспільне.Карпати

Діти отруїлися алкоголем. фото Суспільне.Карпати

В Івано-Франківську госпіталізували трьох дітей 10-12 років з сильним алкогольним отруєнням.

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Як повідомляє Суспільне.Карпати, інші діти знайшли однолітків непритомними на території недобудованого садка в мікрорайоні Каскад.

Діти викликали бригаду швидкої допомоги і самі донесли приятелів до медичної машини.

Попередньо повідомляється про госпіталізацію трьох дітей, всі подробиці про стан дітей медики обіцяють розповісти в понеділок, 24 травня.

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Нагадаємо, в Чернігові четверо малолітніх дітей потрапили в дитячу реанімацію з отруєнням грибною юшкою. Двоє з них, 8-місячний Віктор Алєксєєнко та його п'ятирічна сестра Аліна, померли.

Раніше ми повідомляли, що в Києві відбулося загадкове отруєння, в якому постраждала не тільки сім'я, але і медики, які приїхали на виклик.

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