Напилися до непритомності – в Івано-Франківську госпіталізували дітей

Діти отруїлися алкоголем. фото Суспільне.Карпати
В Івано-Франківську госпіталізували трьох дітей 10-12 років з сильним алкогольним отруєнням.
Як повідомляє Суспільне.Карпати, інші діти знайшли однолітків непритомними на території недобудованого садка в мікрорайоні Каскад.
Діти викликали бригаду швидкої допомоги і самі донесли приятелів до медичної машини.
Попередньо повідомляється про госпіталізацію трьох дітей, всі подробиці про стан дітей медики обіцяють розповісти в понеділок, 24 травня.
В трендіПокажіть унітаз! Сумська і Харківська ОДА запропонували школам взяти участь в конкурсі на найкращий туалет
Нагадаємо, в Чернігові четверо малолітніх дітей потрапили в дитячу реанімацію з отруєнням грибною юшкою. Двоє з них, 8-місячний Віктор Алєксєєнко та його п'ятирічна сестра Аліна, померли.
Раніше ми повідомляли, що в Києві відбулося загадкове отруєння, в якому постраждала не тільки сім'я, але і медики, які приїхали на виклик.