Наркотиків на півмільйона гривень: на Буковині викрили дилерів (фото)

На Буковині поліція вилучила у дилерів нарковмісні пігулки майже на півмільйона гривень.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, копи провели 12 санкціонованих обшуків на території міст Чернівці та Калуш.

Організатором виявився 42-річний чоловік. Зловмисники постачали на місцевий наркоринок психотропну речовину амфетамін і нарковмісні таблетки "Субутекс".

Таблетки поширені як "елітний" наркотик, однією з яких вистачає для ефекту кільком особам.

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Наркоділки доставляли їх з Івано-Франківської області. Амфетамін виготовляли власноруч у гаражі, обладнаному під лабораторію, а необхідні прекурсори отримували з різних регіонів України у відділеннях поштового зв'язку.

Товар збували довіреною дилерам, а також наркозалежним на квартирі одного з учасників групи, де клієнти могли безпосередньо прийняти придбану дозу. Отримані від збуту кошти акумулювалися у організатора, який розподіляв дохід між соратниками.

За місцем проживання фігурантів, в їх гаражних приміщеннях і автомобілях виявлено та вилучено 746 таблеток "Субутекс", поліетиленовий пакет з амфетаміном, марихуану, прекурсори, обладнання для виготовлення та вживання наркотиків, мобільні телефони та оргтехніку, а також понад 170 000 гривен готівки.

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Необхідно зазначити, що вартість вилучених нарковмісних таблеток за цінами "чорного" ринку становить майже 450 000 гривен.

Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів справи. Зараз слідчі готують вручити підозру п'ятьом учасникам групи, в тому числі і організатору.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.

У разі доведення провини ділкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.

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Раніше ми повідомляли, що під Запоріжжям 16-ти і 18-річна подруги продавали наркотики в соцмережі.

Також нагадаємо, у Київській області виявили нарколабораторію.

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