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Справжня зима: Львів замело снігом (фото)

11 лютого, 09:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На вулицях міста всю ніч працюють комунальники

У Львові снігопад не припинявся всю ніч, а під ранок тільки посилився.

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Як розповів мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook, снігоочисна техніка активно працювала весь цей час, а зранку двірники повернулися на роботу.

"Пріоритет на прибиранні головних магістралей — це дало змогу вийти на маршрути громадському транспорту. Ще з вихідних ми активно залучаємо приватну техніку. Якщо є ще компанії, які можуть допомогти, але наші служби до вас не звертались, зателефонуйте в мою приймальню", – йдеться в повідомленні.

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Також Садовий попросив львів'ян залишитися сьогодні вдома, якщо є така можливість.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні через негоду понад 10 населених пунктів залишаються без світла.

Також нагадаємо, Україну засипатиме снігом і сильно морозитиме ще декілька днів, а весняне тепло прийде у другій половині лютого.

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погода Львів снігопад комунальники
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