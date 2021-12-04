Справжня зима! На Буковині вдарив мороз, села засипало снігом (фото)

У Чернівецькій області 4 листопада розпочалася справжня зимова погода – села засипало снігом, мороз до -20 градусів

У Чернівецькій області випав сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

У гірських селах Чернівецької області вранці 4 грудня випало багато снігу, а стовпчик термометра опустився до мінус 20 градусів.

Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Полянчук показав фото засніжених гірських схилів у селі Верхній Ялівець під горою Яровицею.

Фото: Валерій Полянчук

"Погода відповідає своїй порі. Коли сніг лежить, то так мороз не відчувається. За все слава Богу! Село Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині. 04.12.2021", – написав він.

Фото: Валерій Полянчук

На Київ насуваються завірюхи та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

Реклама

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються завірюхи, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз -8, а вдень -4 градуси. Згодом морози посиляться, а опадів не буде.