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Протаранила вантажівка. На Прикарпатті в ДТП загинули двоє 18-річних хлопців (фото)

22 червня 2021 15:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

"ЗІЛ" збив молодих людей, коли вони на мотоциклі їхали по головній дорозі – вони померли на місці

В Івано-Франківській області вантажівка зіткнулася з мотоциклом. У ДТП загинули два хлопці, обом по 18 років.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Аварія трапилася у селі Пасічна Надвірнянського району 22 червня близько 8:30. 31-річний місцевий житель на авто "ЗІЛ" на перехресті не пропустив мотоцикл, який їхав по головній дорозі.

/ Фото: Нацполиция

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У результаті 18-річні водій і пасажир мотоцикла померли на місці.

/ Фото: Нацполиция

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Там зараз працюють слідчі обласного главку поліції і місцевого відділу. За фактом ДТП почали кримінальне провадження.

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/ Фото: Нацполиция

Нагадаємо, у Рівненській області в ДТП потрапила сім'я. Постраждали і водій автомобіля Dodge, і його пасажири – дружина і двоє маленьких дітей.

Також в Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

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