Не зміг жити без коханої: на Львівщині в один день від COVID-19 померло подружжя

Подружжя госпіталізували до однієї реанімаційної палати

Пара була разом із 18 років / Колаж "Сьогодні"

У місті Новояворівську Львівської області в реанімації в один день через коронавірус померло подружжя. Чоловік прожив без коханої лише 12 годин.

Про це повідомила сестра покійної жінки Леся Баранюк, пише сайт ТСН.

Реклама

Історія пари

Подружжя звали Володимир і Марія. Вони були разом усе життя, ще зі шкільних років. Одружилися закохані у 18 років. У пари народилися сини та одна дочка.

Хвороба та госпіталізація

Коли подружжя захворіло на коронавірус, то їх госпіталізували в одну реанімаційну палату.

"Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше". Так і сталося — вони померли одного дня, Володя зміг прожити без Марії лише 12 годин", – написала Леся Баранюк.

Реклама

Подробиці

Головний лікар Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз розповів, що покійним було по 66 років. Їх госпіталізували із коронавірусом ще 29 вересня. Чоловік та його дружина були невакциновані. Володимир раніше пережив інфаркт, а в його дружини діагностували цукровий діабет.

Схожа історія

У Кривому Розі літній чоловік наклав на себе руки після смерті своєї дружини. Він повісився у квартирі. Це трапилося у багатоквартирному будинку на проспекті Гагаріна, 50.

Чоловік повісився на опалювальній трубі – наклав на себе руки, коли виявив, що його дружина померла.

Реклама

Раніше ми писали: