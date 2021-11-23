Не витримали нерви: на Волині вчителька побила учня (відео)

У цей момент у кабінеті перебувала ще одна жінка

На Волині у школі стався скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Цміни Волинської області вчителька фізики побила учня. Момент зняли на відео через замкову щілину.

Про це повідомляє Telegram-канал "Чорний лист".

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Деталі скандалу

У ролику можна побачити, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо та б'є по обличчю.

Також у цей момент у кабінеті перебувала ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.

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Що каже директорка школи?

Як розповіла телеканалу "Конкурент TV" директорка школи Людмила Лавринюк, трапилася провокативна ситуація.

"Ми покликали батьків, учнів та вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація сталася, і ми це розслідуємо", – зазначила директорка.

Вона додала, що інцидент стався із учнем 9 класу. Школярі нібито постійно стукали до кабінету та тікали, тож у вчительки не витримали нерви.

"Діти зараз тяжкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися", – підсумувала директорка.

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