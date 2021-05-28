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Нелегальний вивіз раритетів: СБУ вилучила прикраси Скіфських часів вартістю в 40 тис. $ (фото)

28 травня, 15:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Прикраси планують передати до Музейного фонду України

Служба безпеки України припинила незаконний вивіз за кордон культурних артефактів Скіфських часів. На міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від 40 тисяч доларів.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Посередник забезпечував нелегальне переправлення раритетів, діяв на замовлення європейських клієнтів.

"Він найняв кур'єра, який повинен був вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску " Ягодин". Оперативники і слідчі СБ України виявили в особистих речах кур'єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської епохи, виготовлених з жовтого і білого золота", – пишуть в повідомленні відомства.

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Вилучені ювелірні вироби унікальні, вони становлять культурну та історичну цінність для нашої країни.

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Фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

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А після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу цінностей до Музейного фонду України.

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Раніше повідомлялося, що СБУ викрила двох ділків, які допомагали Майні, а після крали криптовалюта у своїх клієнтів.

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