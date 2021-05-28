Нелегальний вивіз раритетів: СБУ вилучила прикраси Скіфських часів вартістю в 40 тис. $ (фото)

Служба безпеки України припинила незаконний вивіз за кордон культурних артефактів Скіфських часів. На міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від 40 тисяч доларів.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Посередник забезпечував нелегальне переправлення раритетів, діяв на замовлення європейських клієнтів.

"Він найняв кур'єра, який повинен був вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску " Ягодин". Оперативники і слідчі СБ України виявили в особистих речах кур'єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської епохи, виготовлених з жовтого і білого золота", – пишуть в повідомленні відомства.

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Вилучені ювелірні вироби унікальні, вони становлять культурну та історичну цінність для нашої країни.

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Фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

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А після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу цінностей до Музейного фонду України.

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Раніше повідомлялося, що СБУ викрила двох ділків, які допомагали Майні, а після крали криптовалюта у своїх клієнтів.