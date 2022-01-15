Новорічні гуляння продовжуються: у Чернівцях на фестивалі обирають найкращу Маланку (фото)

Цього року фонд виділив понад 200 тисяч гривень призових

У Чернівцях влаштували карнавал / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 30 колективів із різних куточків Буковини, сусідніх областей та навіть Румунії розважали 15 січня відвідувачів Маланка-фесту. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", видовище дивовижне.

Маланка-фест дивує своїми персонажами / Фото: Сьогодні

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Були традиційні Маланки з переодягненими персонажами, автентичні – у костюмах коників та ведмедів, а також гігантські платформи.

Найкраща Маланка отримає приз / Фото: Сьогодні

На старенького жигуля закріпили механізм і громіздку фігуру тигра – символ нового 2022 року. З усіх боків звучали музика та сміх.

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Тигра прокотили на старому авто / Фото: Сьогодні

Маланка – це народне свято з обрядовим перевдяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для різних районів Буковини.

Три найкращі Маланки визначить журі / Фото: Сьогодні

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За повір'ями переберія існує для того, щоб відлякати всяку нечисть шумом та страшними костюмами.

Костюмами повинні відлякати злих духів / Фото: Сьогодні

Щороку журі обирає три найкращі Маланки. За це витівники одержують приз.

Костюми учасників захоплюють / Фото: Сьогодні

Цього року фонд виділив понад 200 тисяч гривень.

Українські традиції

Головними атрибутами передноворічного вечора в українців на початку XX століття були: багатий святковий стіл, щедрування, ворожіння, вбрання, ігри та забави.

Обряди дня нагадують обряди Святвечора. Назва "щедрий" пов'язана зі звичаєм готувати багатий стіл, на відміну від Святого вечора.

На Маланку в селянському господарстві відбувалися обряди "господарської магії": молодих коней та волів уперше запрягали, щоб привчати їх до роботи. Подекуди цього дня ловили горобців і кидали у вогонь, а попіл, що вийшов, додавали до насіння, призначеного для посіву. Вважалося, що таким чином можна захистити поля від птахів.

На Харківщині святковий обхід дворів розпочинався з ранку, коли хлопчики та дівчатка окремо обходили двори з привітаннями та доброзичливістю ("меланкували"). Увечері чинили аналогічний обряд ("щедрували") дорослі дівчата.

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