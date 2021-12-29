Новий рекорд: у Рівненській області знайшли гігантський камінь

Камінь важить понад 5 кілограмів

Раніше найбільші в Україні знайдені камні були до 2 кілограмів/Фото: Віталій Коваль, колаж: "Сьогодні"

У Рівненській області знайшли найбільший в Україні камінь бурштину. Його виявили на родовищі Володимирець-Східний.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо про знахідку?

Камінь важить понад 5 кілограмів, а також входить до десятки найбільших "бурштинових" каменів світу. Як зазначив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, такі екземпляри є дуже рідкісними. Нині найбільший зразок бурштину у світі важить понад 9 кілограмів. Він зберігається в Музеї природознавства в Берліні. В Україні до цієї знахідки найбільшим бурштином вважали зразки бурштину масою 1930 та 1040 г.

Вага знахідки — понад 5 кілограмів/Фото: Facebook/Віталій Коваль

Камінь виявили на родовищі Володимирець-Східний/Фото: Facebook/Віталій Коваль

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Екземпляр є дуже рідскісний/Фото: Facebook/Віталій Коваль

Як використовують бурштин?

За інформацією Вікіпедії, бурштин використовується як виробне каміння, найкращі зразки — як дорогоцінне каміння, бурштинова крихта — для картин з бурштину. В давні часи з бурштину виготовляли посуд, скриньки, підсвічники, табакерки, гребні, брошки, намисто, ґудзики, оздоблювали ним грубки. Бурштин був і залишається матеріалом мистецтва, ювелірних прикрас і сувенірів. Виготовлення бурштинових виробів не потребує складних у технологічному плані прийомів. Відомий в Литві майстер Костас Толейкис виготовляв з бурштину не лише прикраси, а й панно, картини, люстри, люльки.

З відходів художнього перероблювання бурштину — крихти, обрізків — шляхом сухої перегонки сплавлених і спресованих відходів отримували бурштинову кислоту. Лаком, виготовленим з дрібних шматочків бурштину покривали скрипки, роялі. Інколи цей лак використовували для електроізоляції. Завдяки значній хімічній інертності з бурштину виготовляли посуд для зберігання кислот і медикаментів. Бурштинова олія застосовується в парфумерії для отримання барвників.

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Бурштин має велике значення в палеонтології, оскільки в ньому часто зустрічаються потонулі в смолі комахи та інші дрібні тварини, вимерлі до нашого часу. Також у бурштині трапляються хвоя, шматочки деревини. Їхній вік може сягати кількох десятків мільйонів років. В бурштині не зберігаються м'які тканини, проте дуже точно зберігається форма потонулих у смолі істот, що дозволяє детально вивчати їхню морфологію.

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