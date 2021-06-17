Обіцяла повернути хлопця. На Закарпатті дівчина віддала "цілительниці" 60 тисяч

Підозрювана пообіцяла дівчині повернути її хлопця і за це постійно вимагала грошей – подробиці справи

У Мукачеві Закарпатської області затримали шахрайку, яка обіцяла 17-річній дівчині повернути її коханого. За це неповнолітня віддала жінці 60 тисяч гривень.

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Про це розповіли в пресслужбі ГУНП.

Що відомо

У поліцію звернувся батько потерпілої. Він повідомив, що його дочка виносить з будинку гроші, ювелірні прикраси, побутову техніку, електроінструменти, телефони, планшет і інше цінне майно і віддає все 33-річній жінці.

У ролі посередника між неповнолітньої і вигаданою цілителькою, під приводом повернення хлопця дівчині, підозрювана виманила у неї гроші і майно на суму більше 60 000 гривень.

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Крім техніки, яку дівчина винесла з квартири батьків, вона перераховувала на банківський рахунок зловмисниці гроші різними сумами від 300 до 3000 гривень. Загалом слідчим поліції вдалося встановити більш 40 таких епізодів.

Що кажуть в поліції

Під час обшуків в квартирі підозрюваної знайшли речі, що належать потерпілим. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

Поліцейські зібрали достатньо доказів по справі та повідомили шахрайці про підозру у скоєнні злочину і вже готують матеріали для обрання їй запобіжного заходу. За скоєне підозрюваної загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінка входила в довіру до дітей і обкрадала квартири.

Також нагадаємо, жителька Вінниці віддала понад п'ять мільйонів гривень за "зняття порчі".

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