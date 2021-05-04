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Обвал мосту на трасі Львів – Луцьк: коли відремонтують

4 травня, 14:07

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вартість реконструкції моста у Львівській області становить близько 74 млн гривень

Обвалений міст через річку Західний Буг у Львівській області включено до списку Національної програми відновлення мостів. Його реконструкцію запланували на цей рік. Роботи повинні початися найближчим часом.

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Про це повідомляє у Facebook "Укравтодор".

Там нагадали, що минулго року була подібна ситуація – у Дніпропетровській області через обвал мосту через річку Чортомлик потрібно було швидко будувати новий. Переправу відновили за сім місяців.

"Аналогічно буде реконструйована переправа через західний Буг: оперативно і якісно", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення документації для ремонту цього мосту. Переможцем стала компанія ТОВ СІНК ПЛЮС МІКК. Вартість реконструкції – близько 74 млн грн.

"Проєкт реконструкції вже найближчим часом буде представлено техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ. Вже після цього буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи", – запевнили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, про катастрофічний стан мосту через річку Західний Буг місцеві жителі раніше попереджали владу.

Однак влада знайшла винних в обвалі моста – хтось регулярно крав знаки обмеження швидкості.

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