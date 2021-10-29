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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Охоронці звільняються після першого чергування. Що приховує Домініканський собор у Львові

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 жовтня, 17:33
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Домініканський собор оповитий різними легендами та незрозумілими фактами – охоронці кажуть, що храм уночі "оживає"
Як виглядає Домініканський собор у Львові
Як виглядає Домініканський собор у Львові / Фото: Колаж: Сьогодні

Домініканський собор, що знаходиться в центрі Львова, як і кожне старовинне європейське місто, може похвалитися не лише великою історією, а й численними загадками та легендами.

"Сьогодні" дізналися, які легенди ходять про собор.

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Майбутній будинок знаменитого львівського привида та за сумісництвом пам'ятка архітектури національного значення був закладений у 1749 році. Будували храм за рахунок гетьмана Юзефа Потоцького і остаточно завершили 1764-го.

Фото: музей історії фотографії

До Другої світової війни храм був головним собором римсько-католицького монастиря ордена домініканців, а за радянських часів там був музей історії релігії. Нині собор належить місцевій греко-католицькій громаді.

Вночі собор "оживає"

Як пише "Український тиждень", більшість нічних охоронців звільнялася після першого чергування. За їхніми словами, рівно опівночі тут починають творитися дивні речі.

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У порожньому темному соборі чути гучні богослужіння, а гарна акустика приміщення посилює звуки співу потойбічного хору. Ці служби проходять регулярно і тривають щонайменше три години.

Крім того, у бібліотеці собору з полиць часто падають щільно утрамбовані книги, а із замурованої кімнати цілу ніч вистукує друкарська машинка.

Також є і винуватець усіх нічних дій – привид монаха-домініканця, який іноді трапляється на очі наляканим охоронцям. Напівпрозора постать у білому плащі продовжує займатися звичними за життя справами, так і не усвідомивши, що давно вже є частиною потойбіччя.

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Який вигляд має храм зсередини. Фото: Анга тревел

Однією з найяскравіших є легенда про князівську Констанцію, яка у 13 столітті запросила до будинку у Львові священнослужителів-домініканців. Для них був спеціально споруджений домініканський костел, у якому проходили служіння. Він функціонував кілька років та згорів під час пожежі. Пізніше на тому ж місці було збудовано готичний собор.

Домінікан Гусман, творець ордена, уві сні бачив ангела, який віщав про народження істоти, від якого будуть спалені всі вороги віри. З того часу головним гербом домініканців виступає собака, який тримає у зубах смолоскип. Домініканський монастир прикрашає цей герб.

Герб із собакою. Фото: myukraine

Підземелля собору

Фахівці вважають, що підземеллями можуть бути фрагменти палацу князя Лева.

Фото: "Фотографії старого Львова"

Після спорудження собору в підземеллі перемістилася найзнаменитіша частина життя домініканців: тут проводили тортури ув'язнених відьом та єретиків. А в епоху Відродження там розташовувалися поховання почесних містян Львова.

За однією з версій, дивні явища спостерігають у храмі останні кілька десятиліть з того часу, як під храмом знайшли та розчистили ці підземелля. Кажуть що саме звідти приходить привид у білому плащі і з чорним хрестом у руках. Запевняють, що він дружелюбний і нікого не займає.

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