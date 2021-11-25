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Отруєння школярів під Житомиром: у якому стані діти

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 листопада, 07:52
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Учень приніс хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб
На Житомирщині отруїлися школярі. Фото: колаж "Сьогодні"
На Житомирщині отруїлися школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирській області прокуратура порушила кримінальну справу стосовно отруєння 11 школярів побутовою хімією. Усіх дітей госпіталізували та їм надали невідкладну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Нові деталі

Як стало відомо, один із учнів приніс до школи хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб і дав її спробувати іншим школярам.

У підсумку 11 дітей з отруєнням та опіками слизової оболонки були госпіталізовані до лікарні, де їм надано невідкладну допомогу.

Наразі самопочуття постраждалих задовільний, двоє з них виписали додому.

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За попередньою інформацією, сім'я школяра, який приніс побутову хімію, виховує ще двох неповнолітніх дітей та перебуває на обліку у соціальній службі місцевої громади у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків.

Під Одесою родина отруїлася невідомою речовиною

У Білгороді-Дністровському Одеської області сім'я із трьох осіб отруїлася невідомою речовиною. Одна жінка померла.

Подробиці трагедії

На вулиці Виноградній сусіди через вікно побачили трьох людей, які лежали на підлозі кімнати, і тієї ж миті викликали поліцію та "швидку".

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Правоохоронці виявили у приміщенні тіло господині будинку 1958 року народження. Її чоловік 1953 року народження та дочка 1976 р.н. були у несвідомому стані.

Чоловік опритомнів у лікарні, але він нічого не пам'ятає про те, що сталося. Його дочка перебуває в комі.

Раніше ми писали:

  • На Вінниччині померли від отруєннядвоє маленьких сестер. Відомо, що діти отруїлися грибами чи ягодами.
  • У готелі під Одесою отруїлися 9 дітейз Києва. У неповнолітніх – гостра кишкова інфекція.
  • У Кіровоградській області зафіксували два смертельні випадки отруєння грибами. Померли дві жінки.

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