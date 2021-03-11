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Чому лікарі відмовляються від вакцинації? Медики прояснили ситуацію

11 березня, 21:52

Віталій Семченко Віталій Семченко

Багато співробітників нещодавно перехворіли на COVID-19

Співробітники Чернівецької міської лікарні № 3 спростували заяву заступника голови Чернівецької ОДА про відмову від вакцинації. За словами медиків, вони не поспішають робити щеплення, бо багато робітників нещодавно перехворіли на COVID-19.

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Про це повідомляє АСС.

"У нас багато медиків перехворіли і у них виражений імунітет. Є люди, інші медики, які не хворіли, і у них імунітету немає, тоді їм насамперед потрібно дати (вакцину. – Ред.)", – заявив директор медустанови Віктор Проц.

Також він додав, що адміністрація лікарні вже подала заявку на отримання вакцини, і незабаром співробітникам зроблять щеплення.

Голова інфекційного відділення Тетяна Захарчук пояснила, що у 90% персоналу вже виробився імуноглобулін G – тому у них є захист від коронавірусу.

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"Якщо у людини є імунітет, то питання стоїть так – чи потрібно нам насамперед щеплення, якщо у нас є імунітет, або може краще ту дозу вакцини віддати людині, у якої взагалі імунітету немає", – підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, в Чернівцях лікарні для пацієнтів з COVID-19 заповнені на 90%. У місті шукають нові місця для розміщення хворих.

Також новини "Сьогодні" поцікавилися у медика, чому кількість хворих на ковід різко зростає саме в західних областях.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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