Під Чернівцями від наслідків COVID-19 померла вагітна лікар-педіатр

Вона була привітною і щирою, кажуть голлегі

У Чернівецькій області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла вагітна 29-річна лікар-педіатр Мар'яна Малинник.

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Про це повідомляється на сайті департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.

Вона працювала в КНП "Заставнівський" БЛ. Відомо, що в 2015 році вона закінчила "Буковинський державний медичний університет" за спеціальністю "Педіатрія".

"Привітна і щира, чудовий лікар, який завжди поспішала на допомогу своїм пацієнтам, чуйна до проблем інших, хороший фахівець своєї справи", – йдеться в повідомленні.

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Раніше від наслідків коронавірусу помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус.

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Як повідомлялося раніше, в Харкові помер 11-річний хлопчик з села Ватутіне Нововодолазької об'єднаної територіальної громади. У дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.

Також ми писали, що COVID-19 забрав життя подружжя переселенців з Макіївки Донецької області, які виховували 12 дітей.

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