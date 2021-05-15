Під Хмельницьким вантажівка притиснула мікроавтобус та легковик: є жертви (фото)

За попередніми даними, в аварії загинули чотири людини – водії та пасажири Mercedes Sprinter та Opel Combo

У Хмельницькій області на автодорозі "Житомир – Чернівці" зіткнулись три автівки – вантажівка влетіла у легковик та мікроавтобус. В результаті аварії, ймовірно, загинули чотири людини..

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Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

За попередніми даними, поблизу села Веселівка водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo.

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Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши дві інші автівки, а потім всі три транспортні засоби зайнялися.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент та встановлюють особи водіїв та можливих пасажирів автомобілів Mercedes Sprinter та Opel Combo, які загинули внаслідок ДТП.

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За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України — Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. А водія вантажівки вже затримали.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням.В результаті автомобіль перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.