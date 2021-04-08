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Під Луцьком дві сестри влетіли на мотоциклі в бетонну стіну (фото)

8 квітня, 12:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

15-річна дівчина загинула на місці

У Волинській області неповнолітні сестри влетіли на швидкості в бетонний паркан, одна з них загинула на місці.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Волинської області.

ДТП сталося недалеко від Ковеля, в селищі Зоболоття. За кермом мотоцикла Viper перебувала 15-річна місцева жителька. Дівчина, ймовірно, не впоралася з керуванням і врізалася в паркан.

В результаті аварії водій мотоцикла загинула на місці, її 13-річна сестра, яка сиділа поруч, отримала травми. Дівчину доставили в лікарню.

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"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження", – йдеться в повідомленні.

Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

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Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківській області в результаті зіткнення автомобіля і рейсового автобуса травмовано три людини, в тому числі дитину.

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