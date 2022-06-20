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Під Луцьком на гранаті підірвався військовослужбовець (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 червня, 03:57
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Вибухівка випала з кишені чоловіка та здетонувала
Чоловік загинув на місці/Фото: Волинські новини, колаж: "Сьогодні"
Чоловік загинув на місці/Фото: Волинські новини, колаж: "Сьогодні"

У селі Зміїнець Луцького району Волинської області 19 червня на гранаті підірвався військовослужбовець.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук.

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Деталі

За попередньою інформацією поліції, граната, яку при собі мав чоловік, випала і здетонувала. У результаті цього військовий загинув. Чоловік – 1984 року народження, з Кіровоградської області, перебував на лікуванні в одному з медичних закладів Волинської області.

На місці, де стався нещасний випадок, працювали поліцейські та медики. В оперативній диспетчерській Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що медичної допомоги чоловіку не надавали.

"Не надавалася допомога. Були травми, несумісні з життям", – повідомили у "швидкій".

Наразі всі деталі події встановлюють відповідні органи.

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Всі деталі події встановлюють відповідні органи/Фото: Волинські новини

У Бучі окупанти підклали гранату в дитяче фортепіано

У Бучі Київської області російські окупанти підклали гранату в фортепіано 10-річної дівчинки. На щастя, вона не спрацювала. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Мешканка Бучі Тетяна Монько, нарешті повернувшись додому, крім розгрому, виявила ще й смертельну пастку, яка дивом не спрацювала", — написав Геращенко у Telegram.

Він зазначив, що окупанти підклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить 10-річній дитині.

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Завдяки пильності мешканки Бучі ніхто не постраждав. Сапери вилучили та знешкодили гранату.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під Житомиром однорічна дівчинка отримала поранення через вибух гранати. Також ми писали, що в Ірпені мародери кинули гранату в жінок, щоб ті не "здали" їх поліції.

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Герої не вмирають!

Бескомпромісний активіст-розвідник... Роман Ратушний - воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Звільняв Тростянець, боровся з окупантами на Ізюмському напрямку. Загинув, виконуючи бойове завдання у розвіддозорі. На сайті президента створено петицію щодо надання Ратушному звання Героя України (посмертно).

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