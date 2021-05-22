Під Львовом молодий браконьєр обстріляв копів і лісників, є постраждалі (фото)

Правоохоронця госпіталізували з проникаючим вогнепальним пораненням шиї в медустанову – хлопцеві загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі

Правоохоронця госпіталізували з пораненням шиї

Вночі, 21 травня, у Львівській області 19-річний хлопець, який незаконно рубав ліс, обстріляв правоохоронців і двох лісників.

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Про це повідомляє пресслужба в Нацполіції Львівської області.

Відомо, що правоохоронці і лісники поблизу села Лешнів, Золочівського району, виявили підводу з колодами зрізаних сосен.

"Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідомий здійснив постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу і 49-річного інженера лісового господарства", – йдеться в повідомленні.

Далі чоловік зник з місця події на мотоциклі, його вже знайшли й затримали. Зловмисником виявився 19-річний житель одного з сіл Золочівського району. Стріляв він з мисливської рушниці.

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Стрілка оперативно затримали

На місце прибули медики, вони госпіталізували з вогнепальним пораненням шиї поліцейського, інші потерпілі відмовилися від госпіталізації.

У поліції відкрили провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Тепер 19-річному хлопцеві загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Реклама Хлопець стріляв з мисливської зброї

Раніше ми повідомляли, що в Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали поранення, а стрілок зник з місця злочину.