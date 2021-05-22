Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Під Львовом молодий браконьєр обстріляв копів і лісників, є постраждалі (фото)

22 травня, 13:43

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Правоохоронця госпіталізували з проникаючим вогнепальним пораненням шиї в медустанову – хлопцеві загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі

Правоохоронця госпіталізували з пораненням шиї

Правоохоронця госпіталізували з пораненням шиї

Вночі, 21 травня, у Львівській області 19-річний хлопець, який незаконно рубав ліс, обстріляв правоохоронців і двох лісників.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба в Нацполіції Львівської області.

Відомо, що правоохоронці і лісники поблизу села Лешнів, Золочівського району, виявили підводу з колодами зрізаних сосен.

"Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідомий здійснив постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу і 49-річного інженера лісового господарства", – йдеться в повідомленні.

Далі чоловік зник з місця події на мотоциклі, його вже знайшли й затримали. Зловмисником виявився 19-річний житель одного з сіл Золочівського району. Стріляв він з мисливської рушниці.

Реклама

Стрілка оперативно затримали

Стрілка оперативно затримали

В тренді
Покажіть унітаз! Сумська і Харківська ОДА запропонували школам взяти участь в конкурсі на найкращий туалет
У Харківській і Сумській областях проведуть конкурс на кращий шкільний туалет
В тренді
У Харкові дівчина назвала марш вишиванок "парадом бидла" (відео)
Дівчина назвала "бидлом" учасників параду вишиванок. Колаж "Сьогодні"
В тренді
У Криму знайшли кладовище убитих дельфінів. Моторошне відео з дна Чорного моря
На дні моря знайшли прив'язаних до каменя дельфінів. Фото: скрін

На місце прибули медики, вони госпіталізували з вогнепальним пораненням шиї поліцейського, інші потерпілі відмовилися від госпіталізації.

У поліції відкрили провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Тепер 19-річному хлопцеві загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Хлопець стріляв з мисливської зброї
Реклама

Хлопець стріляв з мисливської зброї

Раніше ми повідомляли, що в Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали поранення, а стрілок зник з місця злочину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитина
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитинаЗахід
Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?
Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?Економіка
Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили
Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили "Укрпоштою": комахи загинули (оновлено)Захід
У Львівській області спалахнув автобус з кількома десятками пасажирів всередині (фото)
У Львівській області спалахнув автобус з кількома десятками пасажирів всередині (фото)Захід
Пасажир поїзда Київ – Трускавець влаштував погром у купе (фото)
Пасажир поїзда Київ – Трускавець влаштував погром у купе (фото)Україна
Під Хмельницьким вантажівка притиснула мікроавтобус та легковик: є жертви (фото)
Під Хмельницьким вантажівка притиснула мікроавтобус та легковик: є жертви (фото)Захід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти