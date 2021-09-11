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Під Львовом чоловік переїхав мікроавтобусом свою дворічну доньку (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
11 вересня, 12:22
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Дівчинка померла на місці, а батькові загрожує до восьми років позбавлення волі
Батько збив дівчинку прямо біля будинку
Батько збив дівчинку прямо біля будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 10 вересня, в одному з сіл Яворівського району Львівської області сталося ДТП – батько збив на смерть свою дворічну дочку.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Попередньо відомо, що 31-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля "Опель", рухався заднім ходом на власному подвір'ї, де наїхав на свою дворічну дочку.

Дівчинка від отриманих травм померла на місці, а її батька затримали правоохоронці. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

/ Фото: Нацполиция

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Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

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Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у важкому стані.

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