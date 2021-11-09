Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Під Львовом підліток збив на смерть пенсіонера – подробиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
9 листопада, 10:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водія та його пасажира доставили з травмами до Львівської міської дитячої клінічної лікарні
Аварія сталася о 22:00 / Колаж "Сьогодні"
Аварія сталася о 22:00 / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 8 листопада, у селі Рясне-Руське Львівського району 14-річний мотоцикліст збив на смертьпенсіонера. Чоловікові було 63 роки.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Реклама

Подробиці

Аварія сталася о 22:00. 14-річний місцевий житель їхав із пасажиром на мотоциклі Х-Road 200. Підліток наїхав на велосипедиста. То був 63-річний місцевий житель. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

В якому стані водій та пасажир

Неповнолітніх доправили до Львівської міської дитячої клінічної лікарні, повідомляє департамент із цивільного захисту Львівської ОДА.

Реклама

У водія:

  • струс головного мозку,
  • множинні забиті місця голови,
  • забиття верхніх кінцівок.

У пасажира:

  • струс головного мозку,
  • множинні садна особи,
  • садна лівої верхньої кінцівки.

Покарання

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Реклама

Винуватець може бути позбавлений волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Онлайн-трансляція
Перевіряємо свої знання
Диктант національної єдності
Більше про День писемності
Щоденник незалежності 🇺🇦
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

151 796

захворіло за тиждень в Україні

0%

Комаровський в темі
Коли з'явиться препарат для лікування коронавірусу
Запитай у лікаря
Вакцинація
Станом на 8 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
8 038 054
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 546 721
Всього введених доз 19 584 775
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,07
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти