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Під Львовом поліцейський спіймав за руку чоловіка, який хотів стрибнути з моста

3 червня, 16:42

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Переговори поліцейських з самогубцем тривали чотири години – на цей час правоохоронцям довелося перекрити рух по мосту

Увечері, 2 червня, у Львововской області 34-річний чоловік намагався накласти на себе руки – він хотів зістрибнути з моста на контактну мережу, що проходить над залізничними коліями.

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Про це повідомляє ZAXID.NET.

Для того, щоб запобігти трагедії правоохоронцям довелося перекрити рух транспорту на мосту. Їм знадобилося більше 4 годин переговорів. Чоловік розповідав поліцейським, що йому набридло жити і він має особисті проблеми.

На місце події викликали дружину самогубці. Вона плакала і просила чоловіка не стрибати, але він не реагував на її умовляння і все-таки спробував стрибнути вниз. У цей момент поліцейський, який стояв поруч, встиг швидко відреагувати і зловити самогубця за руку і витягнути на міст.

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Врятованого чоловіка оглянули медики, після чого він повернувся додому.

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Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".

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