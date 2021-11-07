Під Львовом у наметі згоріла однорічна дитина: її мамі загрожує строк

У місті Жидачів Львівської області у наметі згорів однорічний хлопчик. Його мамі загрожує до п'яти років ув'язнення.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Львівській області.
Деталі трагедії
Як стало відомо, до поліції надійшло повідомлення від 23-річної жінки про те, що у місті Жидачів на території табору загинув її однорічний син.
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На місце НП прибули поліцейські. Як з'ясувалося, у саморобному наметі з дерев'яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду.
Поки жінки не було, намет спалахнув і дитина загинула.
Мамі малюка загрожує строк
Поліція затримала жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обере їй запобіжний захід.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п'яти років.
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