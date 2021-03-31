Під Львовом ветеран АТО підірвався на гранаті: чоловік загинув

У Львівській області стався вибух, внаслідок якого загинув 47-річний чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що вибух прогримів увечері 31 березня в одному з сіл Львівської району. У результаті пошкодження отримав 47-річний місцевий житель, у дворі якого сталася подія. Від отриманих травм він помер на місці.

Попередньо встановлено, що вибухнула ручна граната РГД-5.

Як пише Zaxid.net, загиблим виявився колишній учасник АТО. Він жив з батьком, був неодружений і дітей також не було. Спиртним не зловживав і вів спокійний спосіб життя.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Нагадаємо, раніше на Львівщині підліток кинув вибухівку в рюкзак дівчинки.

Також ми писали, що в місті Бердянськ Запорізької області в квартирі стався вибух. Внаслідок інциденту загинули дві особи.

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