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На трасі Київ – Чоп зіткнулися чотири авто: є загиблий і постраждалі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 17:27
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Слідчі з'ясовують обставини ДТП на трасі поблизу Рівного, також на місці працювали рятувальники
У ДТП під Рівним загинула жінка
У ДТП під Рівним загинула жінка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівненській області 23 вересня сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Пасажирка однієї з машин померла, ще троє постраждали.

Про це повідомили в Нацполіції.

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Зіткнення сталося сьогодні, 23 вересня, близько 14:30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Біла Криниця Рівненського району. Відомо, що зіткнулися два легковики, вантажівка і мікроавтобус.

фото Нацполіції

Унаслідок ДТП смертельні травми отримала пасажирка одного з легкових автомобілів. Ще трьох людей доставили в лікарню.

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Рух на ділянці дороги в напрямку Рівного перекритий. Його регулюють патрульні поліцейські, які влаштували об'їзд.

фото Нацполіції

Обставини аварії поки невідомі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Ми писали, що в Польщі 7 вересня унаслідок ДТП постраждали семеро українців.

Крім того, 17 вересня у Запорізькій області зіткнулися чотири авто і мотоцикл. На дорозі була погана видимість через пожежу – недалеко від траси горіло поле.

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