Під Рівним син пасажирки мало не вбив маршрутника: подробиці конфлікту

Хто правий, а хто винний вирішить суд – водія перевіряють на наявність алкоголю крові, а його кривдникові загрожує два роки за ґратами

Син пасажирки маршрутки в Вересневому жорстоко помстився водієві. Фото: скріншот

На Рівненщині чоловік мало не вбив маршрутника, який не підібрав на кінцевій зупинці його матір у літах.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

56-річний водій Микола був жорстоко покалічений жителем передмістя Рівного 8 червня в селі Вересневе.

Мати зловмисника поскаржилася, що водій не зупинив маршрутки там, де вона просила. Їй важко ходити після операції, але довелося йти додому понад кілометр. Увечері син перестрів маршрутника.

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Розбирання з водієм чоловік влаштував прямо на зупинці – словесний конфлікт перейшов у бійку. Удар – і маршрутник впав без свідомості. Нині він в реанімації, і, як кажуть лікарі, загроза його життю досі не минула.

"Пацієнту проведене оперативне втручання з приводу важкої черепно-мозкової травми. Продовжує лікування в інтенсивній терапії", – сказав анестезіолог Рівненської міської лікарні Андрій Гирак.

У поліції очікують на результати алкотесту водія – за словами свідків, він поводився агресивно.

"Він йому в нецензурній формі відповів на його розмову. Це його обурило і внаслідок цього завдав удару", – стверджує заступник начальника Рівненського райвідділу Нацполіціі Вадим Артюхович.

"Сьогодні" розшукали нападника. 26-річний Ігор Шишацький шкодує про скоєне, але каже, що водій сам його спровокував.

"Я не розраховував, що так буде. Я не тікав і залишився на місці. Я працюю масажистом-реабілітологом, маю медичну освіту. Тому знав, як йому поставити голову", – сказав він.

Ігор найняв адвоката і готується до суду. За побиття маршрутника йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Львові побилися два водія – вони працювали на одному маршруті і не поділили між собою пасажирів.

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А в квітні в Києві маршрутник побився з поліцейськими – правоохоронці назвав причиною конфлікту правопорушення з боку водія.

Про що ще говорять 9 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: