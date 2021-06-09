Під Рівним син пасажирки мало не вбив маршрутника: подробиці конфлікту

Син пасажирки маршрутки в Вересневому жорстоко помстився водієві. Фото: скріншот
На Рівненщині чоловік мало не вбив маршрутника, який не підібрав на кінцевій зупинці його матір у літах.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
56-річний водій Микола був жорстоко покалічений жителем передмістя Рівного 8 червня в селі Вересневе.
Мати зловмисника поскаржилася, що водій не зупинив маршрутки там, де вона просила. Їй важко ходити після операції, але довелося йти додому понад кілометр. Увечері син перестрів маршрутника.
Розбирання з водієм чоловік влаштував прямо на зупинці – словесний конфлікт перейшов у бійку. Удар – і маршрутник впав без свідомості. Нині він в реанімації, і, як кажуть лікарі, загроза його життю досі не минула.
"Пацієнту проведене оперативне втручання з приводу важкої черепно-мозкової травми. Продовжує лікування в інтенсивній терапії", – сказав анестезіолог Рівненської міської лікарні Андрій Гирак.
У поліції очікують на результати алкотесту водія – за словами свідків, він поводився агресивно.
"Він йому в нецензурній формі відповів на його розмову. Це його обурило і внаслідок цього завдав удару", – стверджує заступник начальника Рівненського райвідділу Нацполіціі Вадим Артюхович.
"Сьогодні" розшукали нападника. 26-річний Ігор Шишацький шкодує про скоєне, але каже, що водій сам його спровокував.
"Я не розраховував, що так буде. Я не тікав і залишився на місці. Я працюю масажистом-реабілітологом, маю медичну освіту. Тому знав, як йому поставити голову", – сказав він.
Ігор найняв адвоката і готується до суду. За побиття маршрутника йому загрожує до двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, кілька тижнів тому у Львові побилися два водія – вони працювали на одному маршруті і не поділили між собою пасажирів.
А в квітні в Києві маршрутник побився з поліцейськими – правоохоронці назвав причиною конфлікту правопорушення з боку водія.
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