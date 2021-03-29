Під Тернополем Lexus збив бабусю з дитиною: жінка померла на місці (фото)

У суботу, 27 березня, у Тернопільській області автомобіль Lexus збив бабусю із дитиною.
Про це повідомили у Нацполіції Тернопільської області.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля LEXUS UX250H, житель Львова, збив пішоходів. Жінка, 1975 року народження, разом зі своїм п'ятирічним онуком, перебігали дорогу в забороненому місці, за межами пішохідного переходу на ділянці з інтенсивним рухом транспорту", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм жінка померла на місці аварії. Дитину з забоями, синцями та іншими ушкодженнями госпіталізували.
У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що у селі Недобоївці Дністровського району Чернівецької області зіткнулися автомобілі Opel Astra і Fiat Ducato. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще четверо постраждали.
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