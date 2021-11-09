Під Тернополем у ДТП загинуло подружжя: їхній п'ятирічний син у тяжкому стані (фото)

Біля села Шибалин Тернопільської області увечері 8 листопада сталася жорстка ДТП. Унаслідок цього загинуло подружжя, а їхній 5-річний син у тяжкому стані в реанімації.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Тернопільській області.
Деталі трагедії
Як стало відомо, нетверезий 43-річний водій автомобіля Skoda Yeti виїхав на зустрічну і врізався в Daewoo Lanos, в якому їхало подружжя та їхній 5-річний син.
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Загиблі та постраждалі
Подружжя загинуло на місці. Їхнього 5-річного сина госпіталізували до лікарні. Від удару хлопчика відкинуло на панель біля лобового скла. Дитина в реанімації у тяжкому стані.
Що кажуть у поліції?
Як розповів "Сьогодні" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета, зараз 5-річний хлопчик перебуває у дуже важкому стані – у нього відкрита черепно-мозкова травма.
"П'яний водій також отримав невеликі травми. Його затримали. Ділянка траси, де сталася аварія, аварійно-небезпечна. Там уже цього року була аварія із загиблими", – повідомив "Сьогодні" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета.
Що загрожує п'яному водієві?
У водія у крові виявили 1,3 проміле алкоголю. Йому інкримінують ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).
Наразі чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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