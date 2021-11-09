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Під Тернополем у ДТП загинуло подружжя: їхній п'ятирічний син у тяжкому стані (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 14:26
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Нині хлопчик перебуває у реанімації. У поліції "Сьогодні" розповіли подробиці
Під Тернополем сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Тернополем сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля села Шибалин Тернопільської області увечері 8 листопада сталася жорстка ДТП. Унаслідок цього загинуло подружжя, а їхній 5-річний син у тяжкому стані в реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Тернопільській області.

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Деталі трагедії

Як стало відомо, нетверезий 43-річний водій автомобіля Skoda Yeti виїхав на зустрічну і врізався в Daewoo Lanos, в якому їхало подружжя та їхній 5-річний син.

Загиблі та постраждалі

Подружжя загинуло на місці. Їхнього 5-річного сина госпіталізували до лікарні. Від удару хлопчика відкинуло на панель біля лобового скла. Дитина в реанімації у тяжкому стані.

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Що кажуть у поліції?

Як розповів "Сьогодні" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета, зараз 5-річний хлопчик перебуває у дуже важкому стані – у нього відкрита черепно-мозкова травма.

"П'яний водій також отримав невеликі травми. Його затримали. Ділянка траси, де сталася аварія, аварійно-небезпечна. Там уже цього року була аварія із загиблими", – повідомив "Сьогодні" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Що загрожує п'яному водієві?

У водія у крові виявили 1,3 проміле алкоголю. Йому інкримінують ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

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Наразі чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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