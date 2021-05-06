Він був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту – Аваков про напад на ветерана АТО

Аваков вважає необґрунтованою підозру ветерану АТО, який смертельно поранив людину, що увірвалася до його будинку на Тернопільщині

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що оголошення підозри чоловікові в Тернопільській області було передчасним і необґрунтованим. Йдеться про 24-річного хлопця, який 2 травня вбив одного з шести нападників, захищаючи себе і свою матір.

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Про це йдеться на сторінці Міністерства внутрішніх справ в Facebook.

Аваков зазначив, що право на самооборону і захист свого житла (крім випадку перевищення меж необхідної самооборони) гарантоване законом.

"Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли шестеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього", – сказав міністр.

Він уточнив, що справу про вторгнення на територію домоволодіння і напад групи зловмисників передадуть до Головного слідчого управління Нацполіції. Міністр стверджує, що слідство буде повним, неупередженим і об'єктивним.

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Крім того, за словами Авакова, слідчі проситимуть суд змінити запобіжний захід ветерану АТО з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Нагадаємо, інцидент стався в селі Глещава. 24-річний колишній військовослужбовець, захищаючи себе і свою матір від шістьох однолітків, які намагалися потрапити до них у будинок, смертельно поранив одного з нападників.

Хлопцеві інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, йому оголосили підозру згідно зі статтею 118 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, в Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО.