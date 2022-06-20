Підпал? У Львові загорілася церква УПЦ МП з написами на стіні "дім Путіна" (фото)

Рятувальникам вдалося загасити вогонь

Церква спалахнула увечері 19 червня/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У житловому масиві Львова — Сихові — сталася пожежа в дерев'яній церкві УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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У неділю, 19 червня, о 22:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул.Антоненка-Давидовича у дерев'яній церкві. За інформацією рятувальників, пожежа була загашена о 23:30. Постраждалих в результаті загоряння немає.

У соціальних мережах деякі люди повідомляли, що на стінах цього храму писали, що це "будинок Путіна".

На місце інциденту прибули рятувальники/Фото: ДСНС

Пожежу вдалося загасити/Фото: ДСНС

У Конотопі заборонили УПЦ МП

Міська рада Конотопу видала розпорядження про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території міста. Про це повідомив у Facebook міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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"Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ", – написав Семеніхін.

У рішенні міськради зазначається, що УПЦ МП займається антиукраїнською діяльністю, веде проросійську пропаганду в храмах і становить загрозу для національної безпеки держави.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що буде патріарху Кирилу за благословення для вбивць українців. Також ми писали, що Зеленський після знищення РФ скиту Святогірської лаври звернувся до УПЦ МП.