Погоня зі стріляниною на кордоні: контрабандисти протаранили авто прикордонників

Унаслідок аварії один прикордонник постраждав – правоохоронці відкривали вогонь по авто контрабандистів

На Буковині контрабандисти протаранили авто прикордонників / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. До операції залучили нацгвардійців, однак порушники протаранили авто ДПСУ і зникли.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону недалеко від кордону з Румунією помітили позашляховик Mitsubishi Pajero. Там зловмисники вивантажували пакети з сигаретами з машини, а коли помітили правоохоронців, кинули все і почали тікати.

Фото ДПСУ

"Правопорушники на позашляховику, небезпечно маневруючи та створюючи явну загрозу здоров’ю та життю прикордонників, здійснили зіткнення зі службовим автомобілем охоронців кордону", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ДТП один прикордонник отримав травму.

На допомогу покликали нацгвардійців і прикордонників оперативно-розшукової підрозділи. Вони і відкрили стрілянину, щоб зловити зловмисників. Автомобіль зупинився, однак контрабандисти втекли. Зараз їх розшукують правоохоронці.