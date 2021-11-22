Поговорив із донькою: під Луцьком пенсіонер наклав на себе руки у COVID-лікарні

Загиблому було 78 років. Він був уродженцем Львівської області

У Волинській області чоловік вистрибнув із вікна. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Тарасове Волинської області чоловік вистрибнув із вікна 4-го поверху в COVID-лікарні. Напередодні він розмовляв зі своєю донькою.

Про це повідомляє видання Волинські новини.

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Деталі трагедії

Як стало відомо, НП сталася увечері 21 листопада. 78-річний чоловік вистрибнув із вікна медзакладу та загинув. Він був уродженцем Львівської області.

Трагедія сталася після телефонної розмови із донькою. Чоловіка мали виписувати з лікарні.

У поліції розповіли, що під час поверхового огляду слідів насильства не виявлено, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

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Слідчі зареєстрували відомості про цей випадок і готуються розпочати кримінальне провадження за ст. 115 із приміткою "нещасний випадок".

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