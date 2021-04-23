Похолодає не скрізь. Де в Україні сьогодні буде тепло – прогноз

В Україні в п'ятницю, 23 квітня, у більшості областей пройдуть зливи і грози. Температура в багатьох регіонах опуститься, але на півдні країни збережеться відносно високою – до 19 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сухо буде тільки в Київській, Житомирській, Хмельницькій області та у Криму. У Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській та Харківській областях крім дощу буде ще й гроза.
Температура повітря у західних регіонах буде 9-11 градусів тепла, у центрі і на півночі країни очікується 11-14 градусів. Значно тепліше буде в східних і південних областях – там температура підніметься до 13-19 градусів.
У столиці 23 квітня буде мінлива хмарність, без опадів. Температура опуститься до 11-13 градусів тепла.
Нагадаємо, це похолодання принесе з собою ще й заморозки, які охоплять більшість областей – не тільки на грунті, а й у повітрі, від 0 до 2-4 градусів морозу.
Також раніше синоптики дали невтішний прогноз на Великдень в Україні.
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