Показував інтимні фото і просив такі ж: у Рівненській області вчитель розбещував 10-річну дівчинку

У Рівненській області затримали вчителя танців за підозрою у розбещенні 10-річної учениці. Чоловік відправляв дівчинці свої інтимні фото і просив її надсилати знімки свого тіла.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

21-річний чоловік регулярно надсилав дівчинці непристойні знімки. Поки інтимне листування у телефоні випадково не виявила її мама.

Відео: Сьогодні

Батьки не пішли "на розбірки" з викладачем, а відразу написали заяву в поліцію. Там провели експертизу і назвали фото порнографічними.

Спілкуватися з журналістами "Сьогодні" батьки школярки навідріз відмовилися. Мовляв, хочуть лише одного – щоб кривдника їхньої дочки покарали. У школі, де Павло півроку тому відкрив свій гурток, теж говорити про вчителя не захотіли.

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А ось батьки інших дітей запевнили: не помічали, щоб молодий викладач чіплявся до їхніх дітей. Брав за уроки 400 гривень на місяць і добре проводив заняття.

Поліція опитала всіх батьків і дітей та інших випадків розбещення не виявила.

Сьогодні викладачеві танців присудили цілодобовий домашній арешт. За інтимні фото йому загрожує до 8 років в'язниці. У прокуратурі кажуть, що подаватимуть апеляцію і вимагатимуть відправити підозрюваного в СІЗО.

Нагадаємо, раніше в Чернігові 34-річний чоловік розбещував свою маленьку падчерку.

Також повідомлялося, що у Львівській області чоловік зґвалтував свою маленьку дочку.

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